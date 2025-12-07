Haberler

Bingöl’de fedakâr öğretmen 4 öğrenci için sınıfı kendi elleriyle yeniledi!

Bingöl'ün Yaygınçayır Köyü İlkokulu’nda tek öğretmen olarak görev yapan Şeyma Nur Ataş’ın 4 öğrencisi var. Ataş, kısıtlı imkanlara rağmen öğrencilerine örnek bir eğitim ortamı oluşturmak için sınıfı tek başına boyadı. Halılar sererek sınıfı düzenledi. Öğrencilerine hem güvenli hem de sıcak bir öğrenme ortamı sağladı. 4 öğrencisine eğitim veriyor.

Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025

