Bağcılar’da markette komisyon kavgası kanlı bitti

Bağcılar’da iddiaya göre Erdal Gobul’un evini satan emlakçı, 10 bin liralık komisyon ödenmeyince çıldırdı. Oğlu Furkan Gobul’u (21) çalıştığı markette silahla hayattan kopardı.

Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025

Tüyler ürperten olay, 3 Aralık'ta İstanbul Bağcılar'da meydana geldi. İddiaya göre, evlerini satan Erdal Gobul ile satış işlemini yapan emlakçı arasında komisyon tartışması yaşandı. Emlakçı, satıştan alması gereken 10 bin liralık komisyonun ödenmediğini öne sürerek baba Erdal Gobul'u aradı. Ailenin büyük oğlu Mustafa Gobul ise komisyonu ödediğini söyledi. Komisyonun ödenmediğini iddia eden emlakçı, bir süre sonra baba ve iki oğlunun işlettiği markete geldi.

SALDIRGAN MÜŞTERİNİN ARKASINA SAKLANDI

Müşteri gibi davranarak alışveriş yapan saldırgan, kasanın bulunduğu bölüme gelip bir müşterinin arkasında bekledi. Şüpheli, ardından belinden çıkardığı silahla kasada duran Erdal Gobul'un oğlu Furkan'a ateş etti. Furkan, boynundan vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, olay sonrası etrafa ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Furkan Gobul kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın yaya olarak markete geldiği, raflardan ürün alarak kasaya yöneldiği ve bir müşterinin arkasında beklediği görüldü. Şüphelinin, bu sırada belindeki silahı çıkarıp Furkan Gobul'a ateş ettiği ve ardından kaçtığı anlar yer alırken polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

