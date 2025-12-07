Haberler

Ayran Tüneli’nde otobüs TIR’a çarptı: 7 ölü 11 yaralı!

Osmaniye’de yolcu otobüsü, lastiği patladığı için sağ şeritte park halinde olan TIR’a arkadan çarptı. Kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. TIR sürücüsü H.K. gözaltına alındı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025

Korkunç kaza, dün sabah saat 05.00 sıralarında Adana- Gaziantep otoyolu Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında meydana geldi. A.A. (42) yönetimindeki Seç Turizm'e ait İzmir-Gaziantep seferini yapan otobüs, sağ şeritte park halinde olan H.K. (52) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada Esma Atlar (37), Mehmet Kızıldoğan (42), Ahmet Keske (19), Nezihe Avcu (55), Ökkeş Acet (56), Yaşar Doğan (59) ve Eda Bayrak (36), hayatını kaybetti. Yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı. TIR sürücüsü H.K. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

