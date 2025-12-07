Haberler

Yaşam Haberleri

Ankara’da sevgili tuzağı: Eve çağırdıkları adamı dövüp gasp ettiler!

Ankara’da sevgili tuzağı: Eve çağırdıkları adamı dövüp gasp ettiler!

Ankara'da A.Ü. isimli kadın, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir erkeği evine davet etti. Eve giden kişi bir süre sonra alışveriş yapmak için A.Ü. ile birlikte evden ayrıldı. İkili evden ayrılınca A.Ü'nün erkek arkadaşı A.C.Y, eve yerleşti. Mağdur, alışverişten sonra eve döndüğünde A.Ü ve sevgilisi A.C.Y. tarafından darbedildi. Mağduru gasbedip telefon, cüzdan ve kredi kartı şifresini de alan sevgililer, çaldıkları kredi kartıyla kendilerine telefon aldı, restoranda yemek yiyip evlerine market alışverişi yaptı. Şüpheli A.Ü. ve erkek arkadaşı A.C.Y. tutuklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025

Paylaş







Ankara'da A.Ü. isimli kadın, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir erkeği evine davet etti. Eve giden kişi bir süre sonra alışveriş yapmak için A.Ü. ile birlikte evden ayrıldı. İkili evden ayrılınca A.Ü'nün erkek arkadaşı A.C.Y, eve yerleşti. Mağdur, alışverişten sonra eve döndüğünde A.Ü ve sevgilisi A.C.Y. tarafından darbedildi. Mağduru gasbedip telefon, cüzdan ve kredi kartı şifresini de alan sevgililer, çaldıkları kredi kartıyla kendilerine telefon aldı, restoranda yemek yiyip evlerine market alışverişi yaptı. Şüpheli A.Ü. ve erkek arkadaşı A.C.Y. tutuklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN