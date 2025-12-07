AKOM duyurdu! Yurt genelinde yağışlar etkisini arttıracak

Haberler

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurt genelinde sağanak yağışlar etkisini artıracak. Birçok bölgede hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışlı havanın yer yer kuvvetli seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı ve turuncu kod uyarısı yaparken 65 ilde sağanak yağış bekleniyor

Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurt genelinde sağanak yağışlar etkisini artıracak. Birçok bölgede hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışlı havanın yer yer kuvvetli seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı ve turuncu kod uyarısı yaparken 65 ilde sağanak yağış bekleniyor. AKOM, İstanbul'da hafta sonu beklenen soğuk hava ve sağanağa karşı uyarıda bulundu. Bodrum'da sağanak yağışın etkili olmasıyla cadde sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı. Öte yandan hafta sonu itibariyle Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Erzurum, Bayburt, Erzincan illerinde kar yağışının şiddetini artırması bekleniyor.

