Haberler

Yaşam Haberleri

Adana’da şoföre Müjde Ar'dan telif davası!

Adana’da şoföre Müjde Ar'dan telif davası!

Adana'da şoför olarak çalışan Ali Çapar (44), sosyal medyadan Müjde Ar ve Şener Şen’in başrollerini paylaştığı ‘Şalvar Davası’ filminden bazı sahneleri yayınladı. Ar’ın avukatları telif davası açtı. Çapar, “Ar’ı çok seviyorum. Ödeyecek param yok” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025

Paylaş







Adana'da şoför olarak çalışan Ali Çapar (44), sosyal medyadan Müjde Ar ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı 'Şalvar Davası' filminden bazı sahneleri yayınladı. Ar'ın avukatları telif davası açtı. Çapar, "Ar'ı çok seviyorum. Ödeyecek param yok" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN