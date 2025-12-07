Adana’da şoföre Müjde Ar'dan telif davası!
Adana'da şoför olarak çalışan Ali Çapar (44), sosyal medyadan Müjde Ar ve Şener Şen’in başrollerini paylaştığı ‘Şalvar Davası’ filminden bazı sahneleri yayınladı. Ar’ın avukatları telif davası açtı. Çapar, “Ar’ı çok seviyorum. Ödeyecek param yok” dedi.
