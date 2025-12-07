Haberler

Adana’da sınırları aşan aşk!

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025

Adanalı Halil Topal ile Amerikalı Rama Diallo'nun aşk hikâyesi 2021'de Afrika kent merkezinde bir restoranda başladı. Tanıştıktan bir hafta sonra ABD'ye dönen Rama Diallo ile iş için Afrika'da bulunan Topal, 4 yıl boyunca iletişimi sürdürdü. Çift sonunda evlenmeye karar verdi. Tasarımcı Topal ve öğretmen Diallo, Adana Kozan'da düzenlenen düğünle evlendi. Afrikalı gelin, Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünde kınası yakılarak şehrin kültürünü birebir yaşadı.

