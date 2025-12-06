Yine CHP belediyesi yine mağduriyet: ASKİ’nin aylarca süren çalışması esnafı isyan ettirdi

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 10:59

ASKİ 'nin 27 Ekim'de başlattığı çalışma nedeniyle Necmettin Garip'e ait dükkan bir aydır kapalı. Garip, 1 Kasım'dan bu yana iş yerine giremediğini, bu sürecin hem iş kaybına hem de ürünlerinin zarar görmesine yol açtığını söyledi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mamak ilçesi Kazım Orbay Mahallesi'nde ASKİ tarafından yürütülen kanalizasyon yenileme çalışmaları, bir esnafı ciddi şekilde mağdur etti.

Garip, Sabah'a yaptığı açıklamada,, "1 Kasım'dan beri dükkanıma giremiyorum. Zararım yaklaşık 1.5 milyon lira. Kiracıyım, kirayı ödeyemiyorum. Kartlarımı ödemek için kredi çektim. ASKİ beni tamamen oyaladı" dedi. Sigorta eksperinin geç geldiğini ve raporun geciktiğini belirten Garip, sonuçlara dair hala bilgilendirilmediğini ve her geçen gün zararının arttığını ifade etti.

Garip'in iş yerinin önü

İŞ KAYBINDAN DOĞAN ZARARI KARŞILAMAYACAKLAR

Dükkanında kepenklerin zarar gördüğünü, çatının çöktüğünü ve yağışla birlikte tüm ürünlerinin suya maruz kaldığını söyleyen Garip, "Kepenk patladı, çatı çöktü. Yağmur yağınca ürünlerim su oldu. Dükkanımı onarmam için imkanım yok, ürünlerim tamamen zarar gördü. Müşteriler de gelmiyor. Tek gelir kaynağım bu dükkan" diye konuştu. ASKİ'nin taşeron firmasının yalnızca onarım yapacağını, ancak iş kaybından doğan zararı karşılamayacağını ilettiğini aktardı.

TELEFONLARINA YANIT ALAMIYOR

Garip, yetkililerle uzlaşmak için defalarca başvurduğunu fakat artık telefonlarına dahi yanıt alamadığını söyledi. Mahalledeki çalışmaların tamamlanmasının ardından esnafın mağduriyetinin giderilip giderilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.