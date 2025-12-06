Tuzla’daki lüks villadan büyük vurgun: 3 şüpheli tutuklandı

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 11:29

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 22 Kasım'da Tepeören Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki villadan hırsızlık yapılması ve park halindeki otomobilin çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

İstanbul Tuzla 'da bir villadan, toplam değeri yaklaşık 12 milyon lira olan ziynet eşyası, para ve otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Zanlılar (AA)

TOPLAM DEĞERİ YAKLAŞIK 12 MİLYON LİRA

Ev sahibi A.S'nin bilgisine başvuran ekipler, toplam değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 7 kol saati, 2 taşıma ruhsatlı tabanca, 6 bin avro, 4 bin 500 dolar, içerisinde ziynet eşyaları bulunan çelik kasa ve bina önünde park halindeki otomobilin çalındığını tespit etti.

12 FARKLI ADRESTE OPERASYON

Güvenlik kameralarından kimlik bilgileri tespit edilen E.B. (23), A.A. (33) ve E.G. (23) İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 2 Aralık'ta Sancaktepe ve Sultanbeyli'de 12 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Çalınan otomobil de operasyonların yapıldığı gün Kartal'da terk edilmiş halde bulundu.