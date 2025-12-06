Haberler

Şüpheli ölümde uluslararası inceleme: Rojin'in telefonu İspanya'da açılacak

Şüpheli ölümde uluslararası inceleme: Rojin’in telefonu İspanya’da açılacak

Van YYÜ öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili kritik öneme sahip cep telefonu incelemesi için Türkiye’nin istinabe talebine İspanya’dan onay çıktı. Dijital verilere erişim amacıyla cihazın kısa süre içinde iki görevli eşliğinde İspanya’ya gönderileceği belirtildi.

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik öneme sahip cep telefonu incelemesi için Türkiye'nin uluslararası istinabe talebinin, İspanya makamlarınca kabul edildiği belirtildi. Kabaiş'in cep telefonundaki dijital verilere erişimin sağlanması amacıyla Türkiye'den iki görevli eşliğinde cihazın kısa süre içinde İspanya'ya gönderileceği bildirildi. Rojin'in cansız bedeni Van Gölü sahilinde bulunmuştu. Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, "Kızım öldürüldü. Katillerin bulunmasını istiyorum" dedi.