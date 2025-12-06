Haberler

Sahte içki şebekesi çökertildi: Tapular çekler ve altınlara el konuldu

Adana’da ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 900 litre sahte içki ve 4 bin 135 litre etil alkolün ele geçirilirken, 17 şüpheli gözaltına alındı...

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğu belirlenen çok sayıda ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 900 litre sahte içki, 4 bin 135 litre etil alkol, 603 aroma kiti ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Farklı kişilere ait 39 adet tapu senedi, 12 milyon 575 bin TL değerinde 31 adet çek, 454 bin TL değerinde 7 adet senet, 1 ruhsatsız tabanca ve 65 adet mermi ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edilen, şüphelilere ait 2 milyon 960 bin TL değerinde altına ve 35 bin 100 TL paraya el konuldu. Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.