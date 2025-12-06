Haberler

Ölümüne protokol

Avukatlık ofisinde çıkan tartışmada kayınpeder Yaşar Ereli’nin ateş açması sonucu Nilgün Geçer hayatını kaybetti, Eser Ereli ağır yaralandı. Şüpheli kaçarken polis geniş çaplı arama başlattı.

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025

Kırıkkale'de Yaşar Ereli, oğluyla boşanma aşamasındaki gelini Eser Ereli ve kardeşi Nilgün Geçer ile avukatlık ofisinde buluştu. Taraflar arasında boşanma protokolü nedeniyle kavga çıktı. Yaşar Ereli, üzerinde bulunan tabanca ile Eser Ereli ve Nilgün Geçer'e ateş etti. 2 kardeş yaralanırken, Yaşar Ereli kaçtı. Hastaneye kaldırılan Nilgün Geçer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eser Ereli'nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.