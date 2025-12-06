Haberler

Fransa’da kediye 90 gün ev hapsi: Karar ülkeyi ayağa kaldırdı

Fransa’nın Agde kentinde yaşayan Dominique Valdes’in kedisi Remi, komşusunun duvarlarını kirlettiği gerekçesiyle 90 gün ev hapsine mahkûm edildi. Karar büyük tepki toplarken, yüz binlerce kişi sosyal medyada Adalet Bakanlığı’na “ceza kaldırılsın” çağrısı yaptı. Remi’nin sahibi Valdes, “Kedim yemek yemiyor, zayıflıyor. Bu karar akıl dışı” dedi.

Fransa'nın Agde kentinde yaşayan Dominique Valdes'in sarman kedisi Remi, yan komşunun duvarlarını kirletti. Mahkemeye taşınan olayda ilginç bir karar çıktı. Mahkeme, kedinin 90 gün boyunca ev hapsine hükmetti. Medyaya yansıyan olay sonrası ülkenin birçok kentinde mahkemenin kararına tepki gösterileri yapıldı. Remi'nin cezasının kaldırılmasını isteyen yüz binlerce kişi, sosyal medyada Fransa Adalet Bakanlığı'na tepki gösterdi. Remi'nin sahibi Dominique Valdes, "Bu kararı reddediyoruz. Bir kediye 90 gün hapis cezası vermek akıl dışı bir karar. Kedim yemek yemiyor ve zayıflamaya başladı. Destek gösterileri bizi umutlandırdı" dedi.