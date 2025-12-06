Haberler

Çanakkale’de şüpheli ölüm: Murat Tuncel ‘yeşil peri’ ile ölü bulundu

Çanakkale’de Murat Tuncel, evinin önünde ölü bulundu. Evde yapılan aramada halüsinasyona neden olan ve Türkiye’de satışı yasaklanan ‘Yeşil peri’ içkisi ele geçirildi. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025

Çanakkale'de Murat Tuncel, dün sabah işe gitmedi. Tuncel'e ulaşamayan arkadaşları, annesini aradı. Bunun üzerine 5. kattaki evin balkonuna çıkan anne, aşağıda oğlunun yerde yattığını gördü. Annenin çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, Tuncel'in öldüğünü belirledi. Evde detaylı inceleme yapan polis, halüsinasyona neden olan ve bu yüzden Türkiye'de satışı yasaklanan, "Yeşil peri" içki şişesi buldu. Tuncel'in cansız bedeni gerçek ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.