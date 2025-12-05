Haberler

Tarladan dönerken saldırıya uğradı: Mahmut Vurulmaz öldürüldü

Oğluyla tarladan dönen Mahmut Vurulmaz, husumetlisi 3 kardeş tarafından çarpılıp dövüldükten sonra vurularak öldürüldü.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025

Konya Hüyük'te Mahmut Vurulmaz, oğluyla birlikte sondaj yapılan tarlasından eve dönmek için üç tekerlekli bisikletle yola çıktı. Bu sırada peşlerinden gelen ve aralarında husumet olduğu belirtilen Emre Y., Muhammed Y. ve Adem Y. kardeşler, araçla bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba ve oğul, yere savruldu. Kardeşler, Mahmut Vurulmaz'ı, oğlunun gözü önünde önce dövdü. Ardından ateş açtı. Hastaneye kaldırılan yaralı Mahmut Vurulmaz, kurtarılamadı. 3 şüpheli, yakalandı.