Haberler

Yaşam Haberleri

Otizmli deha Çağrıhan’ın başarısı

Otizmli deha Çağrıhan’ın başarısı

Mutlak kulak yeteneğine sahip otizmli Çağrıhan Atyıldız, kendini akordiyon çalmaya adadı. Fransa’da düzenlenen 75. Dünya Akordiyon Yarışması’nda 3. olmayı başardı. Atyıldız,'Dünya 3'üncüsü olduğumu öğrenince heyecanda kolarımı kaldırdım' dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025

Paylaş







Ankara'da yaşayan Çağrıhan Atyıldız'a, 2 yaşındayken otizm tanısı konuldu. Milyonda bir görülen absolut kulak (mutlak kulak) yeteneğine sahip olan Atyıldız, 13 yaşında akordiyon çalmaya başladı. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Çalgı Eğitimi Bölümü'ne yerleşen 2. sınıf öğrencisi, Fransa Montargis'te düzenlenen 75. Dünya Akordeon Yarışması'nda 18-35 yaş Varyete/Jazz/World Music kategorisinde Türkiye'yi temsil etti. 5 ülkeden katılım sağlanan yarışmada kategorisinde yarışan tek otizmli olan Çağrıhan Atyıldız, 3. oldu. Atyıldız, akordiyon çalmanın kendisini rahatlattığını söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN