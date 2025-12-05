İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonu: 18 şüpheli yakalandı
Sosyal medyada sahte banka reklamlarıyla vatandaşların bilgilerini ele geçiren şüphelilerin, kredi kullandırıp kimlik ve iletişim bilgilerini içeren verileri topladıkları belirlendi. Vatandaşları banka personeli gibi arayan dolandırıcılara düzenlenen 5 ildeki operasyonda 18 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
SAHTE BANKA REKLAMLARIYLA DOLANDIRICILIK YAPTILAR
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, sosyal medya platformlarında sahte banka reklamları oluşturularak kredi kullanmak isteyen vatandaşların kimlik ve iletişim bilgilerini içeren verilerin toplandığını belirledi.
VATANDAŞLARI BANKA PERSONELİ GİBİ ARADILAR
Ekipler, toplanan bilgilerden özellikle yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı açık hatları kullanan şüphelilerin, vatandaşları banka personeli gibi aradıklarını, çeşitli ikna yöntemleriyle vatandaşlara hesaplarından kredi kullandırdıkları ve çekilen tutarları belli bir komisyon karşılığında banka hesaplarını kiraya veren üçüncü şahıslara ait hesaplara aktararak haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.