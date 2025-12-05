Hatay’da baltalı dehşet: 77 yaşındaki adam eşini öldürüp banyoya gömdü

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 04:54

Olay, Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının dün yaptığı ihbar sonrası jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Bugün Sarıkaya çiftinin evine giden ekipler, Bekir Sarıkaya'nın eşinin nerede olduğuna dair çelişkili ifadeler vermesi üzerine evde detaylı inceleme yaptı. İncelemelerde banyo kısmında taze kazılmış alan ve kan izleri bulundu.