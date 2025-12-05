Hatay’da baltalı dehşet: 77 yaşındaki adam eşini öldürüp banyoya gömdü
Hatay’ın Erzin ilçesinde 77 yaşındaki Bekir Sarıkaya, eşi Meliha Sarıkaya’yı (61) baltayla öldürdükten sonra evinin banyosuna gömdü. Korkunç olay, Meliha Sarıkaya’dan haber alamayan yakınlarının kayıp ihbarı üzerine ortaya çıktı.
Olay, Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının dün yaptığı ihbar sonrası jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Bugün Sarıkaya çiftinin evine giden ekipler, Bekir Sarıkaya'nın eşinin nerede olduğuna dair çelişkili ifadeler vermesi üzerine evde detaylı inceleme yaptı. İncelemelerde banyo kısmında taze kazılmış alan ve kan izleri bulundu.
EŞİNİ BAŞINA BALTAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ
Bekir Sarıkaya'nın, eşini başına baltayla vurarak öldürdüğünü ve cesedi banyoya gömdüğünü itiraf etmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Kazılan alan açıldığında Meliha Sarıkaya'nın cansız bedeni çıkarıldı. Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Cinayet şüphelisi Bekir Sarıkaya gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen balta da ele geçirildi. Jandarma, soruşturmayı genişleterek sürdürüyor.