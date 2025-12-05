Haberler

Evde gasp tuzağı: Eve çağırdıkları erkeği darbedip soydular

Etimesgut’ta bir kadın ve sevgilisi, eve davet ettikleri erkeği darbedip kredi kartı şifresini zorla aldı; kartla alışveriş yapan ikili polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kadın, eve davet ettiği erkeği sevgilisiyle birlikte darbedip kredi kartını gasp ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kadın şüpheli A.Ü., sosyal medya üzerinden tanıştığı bir erkeği evine çağırdı. Eve gelen mağdur, A.Ü. tarafından "alkol alıp eğlenelim" diyerek dışarı çıkarıldı. Bu sırada kadının sevgilisi A.C.Y. eve gelip saklandı. Dışarıda alkol alan ikili, daha sonra mağdurla birlikte tekrar eve döndü.

DARBEDEREK GASP ETTİ

Eve girer girmez iki şüpheli mağduru darbederek cep telefonunu ve cüzdanını gasp etti. Mağdurun kredi kartı şifresini de alan çift, kart limitinin düşük olduğunu görünce limiti artırdı ve evden kaçtı.

Şüpheliler, mağdurun kredi kartıyla önce yemek yedi, ardından kendilerine telefon satın aldı ve market alışverişi yaptı. Darbedilen mağdur bir süre baygın kaldıktan sonra kendine gelerek kaçarak yakındaki esnafa sığındı.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, erkek şüpheli A.C.Y'nin 16 ayrı suçtan arandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla A.C.Y. ve A.Ü. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.