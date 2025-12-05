Bağcılar TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: Trafik yoğunluğu oluştu

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 08:00

İstanbul Bağcılar, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler istikametinde sebze yüklü kamyon, bir servis minibüsü ve 3 araca çarparak zincirleme kaza meydana geldi.

KAZADA YARALILAR VAR

Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.