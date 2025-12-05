Bağcılar TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Trafik yoğunluğu oluştu
İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri istikametinde sebze yüklü kamyon, bir servis minibüsü ve 3 araca çarparak zincirleme kaza meydana geldi. Yaralıların bulunduğu olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, kazanın ardından üç şerit trafiğe kapatıldı ve bölgede yoğunluk oluştu.
KAZADA YARALILAR VAR
Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.