takvim-logo

Bağcılar TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri istikametinde sebze yüklü kamyon, bir servis minibüsü ve 3 araca çarparak zincirleme kaza meydana geldi. Yaralıların bulunduğu olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, kazanın ardından üç şerit trafiğe kapatıldı ve bölgede yoğunluk oluştu.

DHA
DHA
Bağcılar TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: Trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul Bağcılar, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler istikametinde sebze yüklü kamyon, bir servis minibüsü ve 3 araca çarparak zincirleme kaza meydana geldi.

KAZADA YARALILAR VAR

Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Kaza (DHA)Kaza (DHA)

3 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı. Trafik yoğunluğu oluştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN