Bağcılar TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı

İstanbul TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri istikametinde sebze yüklü kamyonet, 3 araç ve bir servis minibüsüne çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 5 kişi yaralandı, otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazanın ardından 3 şerit trafiğe kapandı.

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 08:00

İstanbul Bağcılar, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler istikametinde sebze yüklü kamyon, bir servis minibüsü ve 3 araca çarparak zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi.

KAYDET Kaza (DHA) Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkisinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 EG 4182 plakalı sebze yüklü kamyonet şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet, önce önündeki servis minibüsüne, daha sonra bir otomobil, bir kamyonet ve bir hafif ticari araca çarparak durabildi.