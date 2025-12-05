Haberler

Aile adına orman oluşturacak: Diriliş Defne

Defne, 11 aylıkken lösemiye yakalandı. Kemoterapi görürken beynine pıhtı atınca sol tarafı felç oldu. 1.5 yıllık tedavinin ardından hem kanseri yendi hem de aldığı fizik tedaviyle yürümeye başladı.

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025

İstanbul'da yaşayan Kayserili Şeyda ve Murat Ermiş çiftinin 2.5 yıl önce Defne isimli kızı dünyaya geldi. 11 aylıkken akut miyeloid lösemi (AML) tanısı konulan Defne, 1,5 yıl kanser tedavisi gördü. 14 gün yoğun bakımda kalan Defne Ermiş'in ilk kemoterapiyi gördüğü sırada beynine pıhtı attı. Sol tarafı felç oldu. Ermiş, gelinen süreçte hem kanseri yendi hem de aldığı yoğun fizik tedavi ile yürümeye başladı. Ermiş çifti de farkındalık olması ve kanser tedavisi gören tüm hastalara umut olması amacıyla 'Kanser değil biz güçlüyüz' sloganı ile TEMA Vakfı aracılığı ile yaz aylarında yanan orman bölgelerinin yeniden ağaçlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla Defne adına orman kurmaya karar verdi.

'O ÇOK GÜÇLÜ BİR KIZ'

Anne Şeyda Aşatır Ermiş, "Kemoterapiler aldı. Küçücük bedenine rağmen Defne bu savaştan galip çıktı. Biz, anne ve babası olarak her zaman onun yanındaydık. Gerçekten çok zorlu bir süreci geride bıraktık. O çok güçlü bir kız. Kanser tedavisi görenlerin hepsine umut olmak istedik. 2 bin ağaçtan oluşan bir orman kampanyası başlattık" dedi.

Anne Şeyda Aşatır Ermiş, "Tedavi görenlere umut olmak istedik. Ormanlarımızı yeniden yeşertmek istiyoruz" dedi.

