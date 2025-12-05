33 ilde DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi: 233 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 33 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, DEAŞ terör örgütüne finans sağladığı ve örgüt içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 233 şüphelinin yakalandığını ve 51 kişinin tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 33 ilde son 2 haftada gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonların tamamlandığını belirtti.
Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finans sağlayan 233 şüphelinin polis tarafından yakalandığını aktaran Yerlikaya, şüphelilerden 51'inin tutuklandığı, 24'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bilgisini verdi.
33 İLDE DEAŞ'A YÖNELİK OPERASYONLAR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 33 ilde son 2 haftada DEAŞ'a yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
233 ŞÜPHELİ YAKALANDI 51'İ TUTUKLANDI
Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finans sağlayan 233 şüpheli yakalandı. 51'i tutuklandı ve 24'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.
Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince operasyonlar gerçekleştirildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz.