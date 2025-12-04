Tepkiler çığ gibi büyüdü: Tacizciler tahliye edildi!

Beyoğlu'nda yürüyen genç kadını taciz etmeye kalkıştı. Tutuklandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, 25 yaşındaki İremşan A.'yı taciz eden Semir T.'ye 9 yıl, Ömer K.'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025

İstanbul'da tarihler 24 Eylül 2024'ü gösterdiğinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. İki şehir eşkıyası, Beyoğlu'nda yürüyen genç kadını taciz etmeye kalkıştı. Tutuklandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, 25 yaşındaki İremşan A.'yı taciz eden Semir T.'ye 9 yıl, Ömer K.'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ancak mahkeme, sanıkların tutuklu geçirdikleri süreyi dikkate alarak her ikisini de tahliye etti. Serbest bırakılmalarına ise tepki büyüdü. A Haber canlı yayınına konuk olan avukat Hadi Dündar, tahliye kararının vicdanları ikinci kez yaraladığını söyledi. "Cinsel saldırı suçunun cezası 10 yıl. Suçun birden fazla kişiyle işlenmesi durumunda ceza yarı oranında artırılarak 15 yıla kadar çıkabilir" dedi.

