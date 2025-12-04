Samsun heyelan faciası! Bir aile yok oldu: Sanıklar hakim karşısında

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 14:14

Samsun'un Canik ilçesinde akaryakıt istasyonunda arabasını yıkamak isteyen baba ile 2 kızının heyelan nedeniyle ölmesine ilişkin istasyon sahibi ve mesul müdürünün yargılanmasına başlandı.

Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Çiğdem Kaya, tutuklu sanık istasyon sahibi M.Z.G. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mesul müdür K.Y. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya katılma talebi bulunan, toprak kayması sonucu hayatını kaybeden Adem Kaya'nın annesi Nurhayat ile babası İrfan Kaya da mahkemede hazır bulundu.

Mahkeme başkanı duruşmaya yazılı savunma sunan tutuklu sanık M.Z.G'nin savunmasını okudu.

"EMNİYETE GİTTİM TESLİM OLDUM"

M.Z.G. savunmasında yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Sabah İl Emniyet Müdürlüğüne avukatım ile gittim. Teslim oldum. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. İki yavrumuz ile babalarının acısını hafifletmek adına söylenecek hiçbir sözüm yok. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Anneye ve aileye baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Maddi ve manevi her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırım. Başka türlü ben de huzurlu olamam. Olaydan sonra anne ile gelinim aracılığıyla irtibat kurmak istedim. Kendileriyle değil avukatlarıyla görüşmemizi önermiş." ifadelerine yer verdi.

Sahibi olduğu tesisin ruhsatlarının yasaya uygun şekilde alındığını ifade eden M.Z.G, tesisin belirli dönemlerde ilgili bakanlık ve kurumlarınca, TSE, Büyükşehir Belediyesi, Canik Belediyesi ve ana firma tarafından denetlendiğini kaydetti.