Okul servisi küle döndü: Sürücünün çaresiz hali kalpleri acıttı

Sivas'ta park halinde olan bir okul servisi bilinmeyen bir nedenden ötürü yandı. İçerisinde öğrenci bulunmayan servis küle döndü. Servis sürücüsü büyük bir üzüntü yaşadı, servisin yanına çökerek izledi.

Sivas'ta park halinde bulunan bir okul servisi henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İçinde öğrenci bulunmaması oluşabilecek bir faciayı önlerken, minibüsün yanışını çaresizce izleyen sürücü büyük üzüntü yaşadı.

Servis sürücüsü (İHA)Servis sürücüsü (İHA)

BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANMAYA BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre, yangın, Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Park halinde bulunan 58 ACR 496 plakalı Fiat marka okul servisi, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Okul servisi küle döndü sürücüsü çaresizce izledi

Servis (İHA)Servis (İHA)

ARAÇTA BÜYÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.

Servis (İHA)Servis (İHA)

SERVİS SÜRÜCÜSÜ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Servisin içinde öğrenci bulunmaması muhtemel bir faciayı engellerken, aracının başına giden sürücü, büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

