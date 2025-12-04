Okul servisi küle döndü: Sürücünün çaresiz hali kalpleri acıttı

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 10:32

Sivas 'ta park halinde bulunan bir okul servisi henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İçinde öğrenci bulunmaması oluşabilecek bir faciayı önlerken, minibüsün yanışını çaresizce izleyen sürücü büyük üzüntü yaşadı.

Servis sürücüsü (İHA)

BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANMAYA BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre, yangın, Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Park halinde bulunan 58 ACR 496 plakalı Fiat marka okul servisi, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.