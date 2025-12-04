Kütahya’da feci kaza! Otomobil tıra çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 07:16

Veli Yücel (36) idaresindeki 43 AB 560 plakalı otomobil, Kütahya -Tavşanlı çevre yolundaki Bölücek Kavşağı'nda, M.Y'nin kullandığı 43 ACV 217 plakalı küspe yüklü tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri (AA)

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, sürücü Yücel ve otomobildeki Fas uyruklu Baldrael Alaoıu (20) ile kimliği henüz belirlenemeyen biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 4 kişinin cenazesi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.