takvim-logo

Kütahya’da feci kaza! Otomobil tıra çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti

Kütahya-Tavşanlı çevre yolunda yoğun sis ve aşırı hız nedeniyle meydana geldiği değerlendirilen kazada otomobil küspe yüklü tıra arkadan çarptı. 4 kişi sıkıştıkları araçta yaşamını yitirdi.

AA
AA
ABONE OL
Kütahya’da feci kaza! Otomobil tıra çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2'si kadın 4 kişi yaşamını yitirdi.

Olay yeri (AA)Olay yeri (AA)

TIRA ARKADAN ÇARPTI

Veli Yücel (36) idaresindeki 43 AB 560 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı çevre yolundaki Bölücek Kavşağı'nda, M.Y'nin kullandığı 43 ACV 217 plakalı küspe yüklü tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri (AA)Olay yeri (AA)

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, sürücü Yücel ve otomobildeki Fas uyruklu Baldrael Alaoıu (20) ile kimliği henüz belirlenemeyen biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 4 kişinin cenazesi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yeri (AA)Olay yeri (AA)

YOĞUN SİS VE AŞIRI HIZ KAYNAKLI

Kazanın yoğun sis ve aşırı hızdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN