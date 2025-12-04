Haberler

Komşuları darp etti: Babanın dişleri kırıldı anne ile oğlu bıçaklandı

Adana'da 2 ay arayla Polat ailesi komşuları tarafından darp edildi. Araç parkı yüzünden başlayan tartışma büyüdü. Babanın dişleri kırılırken, anne ve oğul bıçakla yaralandı. Aile yaşananların ardından darp raporu aldı ve komşu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adana'da Polat ailesi, 2 ay arayla tartıştıkları komşuları İ.S. tarafından darp edildi. İlk tartışmada baba Nafız Polat'ın (61) dişleri kırılırken, ikinci kavgada Nazmiye Polat (61) ile oğulları Furkan Polat (20) bıçakla yaralandı. Darp raporu alan aile, suç duyurusunda bulunurken; komşu İ.S. kendisinin de darp edildiğini belirterek şikayetçi oldu. Komşu dehşeti: 2 ay arayla baba darbedildi anne ve oğlu bıçaklandı ARAÇ PARKI YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR Adana'da yaşayan Polat ailesi, 18 Eylül'de araç parkı yüzünden komşuları İ.S. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile İ.S., iddiaya göre Nafız Polat ile eşi Nazmiye Polat'ı darp etti. Nafız Polat'ın 3 ön dişi kırılırken, Nazmiye Polat'ın vücudunda morluklar oluştu ve çift hastaneden darp raporu aldı. 27 Kasım günü bu kez İ.S., iddiaya göre Polat çiftinin oğlu Furkan Polat'a hakaret etti. Taraflar arasında yine kavga çıktı. İ.S., cebinden çıkardığı bıçakla Nazmiye Polat'ın yüzüne, Furkan Polat'ın ise başına vurdu. Yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırılırken; olayın ardından aile, İ.S. hakkında suç duyurusunda bulundu. İ.S. de eşinin otomobilinin dikiz aynasının kırıldığını, bu nedenle tartıştıklarını ve kendisinin de darp edildiğini belirterek aileden şikayetçi oldu.

Nazmiye Polat (DHA) "YÜZÜMÜ BIÇAKLA YARALADI" Nazmiye Polat, "İ.S., evimizin önüne aracını park etmişti. O sırada arabasına biniyordu, kendisiyle konuştum. Evimizin önüne park ettiği için eve giremediğimizi söyledik. Bunun üzerine küfredip, aracını üzerime sürdü. Akşam işe gidip geldikten sonra otomobilini yine aynı yere park etti. Yeniden uyarınca bu kez bana saldırdı. KOAH hastası, eşimin dişlerini kırdı; bana da yumruk attı. Darp raporu aldık. Kavganın üzerinden 2 ay geçmesine rağmen tehditlerini sürdürdü. 27 Kasım'da yine tartışma çıktı, kavga büyüyünce oğlumun kafasını, benim de yüzümü bıçakla yaraladı. Saldırmadan önce bizi videoya çekip, çocuklarını mağdurmuş gibi gösterdi. Videoyu bitirdikten sonra bana biber gazı sıktı ve bıçağıyla yüzüme saldırdı. Kendisinden şikayetçi olduk" dedi.