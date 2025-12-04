Güçlü kadınlar mutfakta

KADEM’in deprem bölgesinde başlattığı “Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar Projesi” tamamlandı. 3 ay boyunca aşçılık eğitimi alan kadınlar “Hayalimiz kendi işletmemizi kurmak” dedi.

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) 6 Şubat 2023'teki asrın deprem felaketinin ardından bölgede önemli projelere imza attı. Sahada depremzedelerin yanında oldu. Kahramanmaraş ve İskenderun'da açılan KADEM Destek Merkezleri ile kadınların yeniden hayata tutunması sağlandı. Bu merkezlerde bugüne kadar 12 bin 745 kadına hizmet veren vakıf, 628 atölyede 4 bin 950 saat eğitim verdi. Bin 498 kadına psikolojik destek oldu. KADEM'in bir süre önce hayata geçirdiği "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar Projesi" de önceki gün Hatay İskenderun'da düzenlenen programla tamamlandı. 3 aylık aşçılık eğitimine katılan 64 kadından 8'i, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün uygulama mutfağında yemeklerini yaptı. Proje kapsamında ulusal ve uluslararası gastronomi kültürünü tanıyan kadınlar, aldıkları eğitimlerin ardından hazırladıkları yöresel lezzetleri jüriye sundu. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı ile şefler Yunus Emre Akkor, Ebru Baybara Demir ve Hatice Özdemir Tülün yemekleri değerlendirerek dereceye girenleri belirledi. Birinciliği Hatice Kadıoğlu, ikinciliği Elif Canser Perk, üçüncülüğü ise İlknur Alkaya kazandı.

