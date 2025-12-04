Haberler

Yaşam Haberleri

Eskişehir'de boş arsada 8 ölü kedi bulundu

Eskişehir'de boş arsada 8 ölü kedi bulundu. Ölü kedileri bulan genç: '7 tane kediyi ölü olarak gördüm, kedilerin gözleri oyulmuş, karınları deşilmiş, boyunlar kırılmış' dedi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 22:47

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Pazar Sokak'tan geçen 18 yaşındaki Mustafa Efe, boş bir arsada bir kedi olduğunu fark etti. Daha sonra durumu merak edip arsaya giren Efe, toplamda 7 kedi ölüsü ile karşılaştı. Karşısındaki manzaradan dolayı oldukça üzülen kedilerin gözlerinin oyulup, karınlarının deşildiğini gördüğünü iddia etti. Daha sonraki gün yine araziye bakan Mustafa Efe, bir kedinin daha ölü olduğunu, toplam alanda 8 kedinin cansız bir şekilde orada yattığının farkına vardı.

Bir insan eli ile kedilerin öldürüldüğünden şüphelenen genç, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, ölü kedileri toplarken, konuyla alakalı inceleme başlatıldı.

Konuyla alakalı Mustafa Efe, "1 Aralık tarihinde buradan geçerken, 7 tane kediyi ölü olarak gördüm. Bu normal bir ölüm değil birinin öldürüp attığı çok belli. Kedilerin gözleri oyulmuş, karınları deşilmiş, boyunlar kırılmış bir şekilde yatıyorlardı. İnsanın öldürüp attığı belli ve hepsi şu noktaya atılmış. Buradan geçerken bir tane kediyi hareketsiz gördüm sonra araziye girdiğimde diğerlerini gördüm. Burada sürekli kediler olurdu, mahalleli besliyordu onları. Bizim mahallemizden birisinin yapacağını düşünmüyorum çünkü buradaki herkes kedileri besliyor. Polise ihbarda bulunduk onlar da işlemlerini yaptı" dedi.

