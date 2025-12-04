Engelli Ümmühan ilk kitabını Başkan Erdoğan'a yazdı! "Eşin benzeri yok ki senin"

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 18:12

Engelli Ümmühan, ilk kitabını Başkan Erdoğan'a yazdı. (İHA)

Alaplı Kuzey Bakım Merkezi'nde yaşamını sürdüren Ümmühan Kalender, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgiyi kitabının ilk şiirine yansıttı.

Kalender, kitabının ilk bölümünü "İlk Mızrak" adını verdiği ve Başkan Erdoğan'a hitaben yazdığı şiirle taçlandırdı. Kalender'in şiirinde, "Rastlamadım daha önce senin gibi yüce gönüllü birine, Eşin benzeri yok ki senin, Canını ortaya koydun bu millet için, En kötü günün bile neşeyle geçsin, Pek çok iyilik yaptın bizler için" dizeleri yer aldı.