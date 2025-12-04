takvim-logo

Engelli Ümmühan ilk kitabını Başkan Erdoğan'a yazdı! "Eşin benzeri yok ki senin"

Zonguldak Alaplı MYO Konferans Salonu’nda, Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir program gerçekleştirildi. Alaplı Kuzey Bakım Merkezi’nde yaşamını sürdüren Ümmühan Kalender, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu sevgiyi kitabının ilk şiirine yansıttı. Kalender, kitabının ilk bölümünü 'İlk Mızrak' adını verdiği ve Başkan Erdoğan’a hitaben yazdığı şiirle taçlandırdı.

Etkinlikte, Alaplı Kuzey Bakım Merkezi'nde 8 yıldır kalan 31 yaşındaki ruhsal engelli Ümmühan Kalender'in, tek başına kaleme aldığı 103 sayfalık şiirlerden oluşan "Gönlümden Süzülenler" adlı kitabının tanıtımı ve imza günü yapıldı.

Engelli Ümmühan ilk kitabını yazdı

Kalender, kitabının ilk bölümünü "İlk Mızrak" adını verdiği ve Başkan Erdoğan'a hitaben yazdığı şiirle taçlandırdı. Kalender'in şiirinde, "Rastlamadım daha önce senin gibi yüce gönüllü birine, Eşin benzeri yok ki senin, Canını ortaya koydun bu millet için, En kötü günün bile neşeyle geçsin, Pek çok iyilik yaptın bizler için" dizeleri yer aldı.

Bir yıldır şiir yazdığını ifade eden Kalender, 103 şiirden oluşan kitabına "Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan" başlıklı ilk mızrakla başladığını söyledi.

İmza günü ve tanıtım törenine katılanlara teşekkür eden Kalender, program boyunca yoğun ilgi gördü. Kuzey Bakım Merkezi yöneticilerine de destekleri için teşekkür etti.

Programa Prof. Dr. Burşin Şolt, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Sosyal Hizmetler Müdürü Çağtaş Toraman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Evren Erkadam, TSO Başkanı Selçuk Oktay, Kuzey Bakım Merkezi Sorumlu Müdürü Ebru Çufalı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
İmza töreninin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan müzik şöleni ile etkinlik devam etti.

