Camideki sadaka kutusunu çuvalına attı: Parayı iade edince serbest kaldı
Burdur'da sadaka kutusunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. C.S., sadaka kutusunu yanındaki çuvalın içerisine attı, ardından cami görevlisisinin şikayet ettiği C.S. polisler tarafından yakalandı. Kutudaki 500 lirayı cami görevlisine teslim etti, serbest kaldı.
SADAKA KUTUSUNU ÇUVALIN İÇERİSİNE KOYDU
Kentte, geçen pazar günü öğle namazı sonrası Gazi Camisi'ne giren kişi, etrafı kolaçan etti. Kimsenin olmadığını fark eden bu kişi, daha sonra dışarı çıkıp çuvalla tekrar camiye girdi, sehpa üzerine sabitlenmiş sadaka kutusunu çuvalın içerisine koyup ayrıldı.
KAMERAYA YANSIDI
Cami görevlisi Mikail Aydın, ikindi namazı için geldiğinde sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark edince kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında şüphelinin camiye girdiğini, kimsenin olmadığını görünce de çıkıp tekrar elinde çuvalla geri dönüp sadaka kutusunu aldığı anlar yer aldı.