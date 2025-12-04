Camideki sadaka kutusunu çuvalına attı: Parayı iade edince serbest kaldı

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 10:02

Burdur 'da girdiği camideki sadaka kutusunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan C.S., polis tarafından yakalandı. Sadaka kutusundaki 500 lirayı cami görevlisine teslim eden şüpheli, imamın şikayetini geri çekmesinin ardından serbest bırakıldı.

O anlar (DHA)

SADAKA KUTUSUNU ÇUVALIN İÇERİSİNE KOYDU

Kentte, geçen pazar günü öğle namazı sonrası Gazi Camisi'ne giren kişi, etrafı kolaçan etti. Kimsenin olmadığını fark eden bu kişi, daha sonra dışarı çıkıp çuvalla tekrar camiye girdi, sehpa üzerine sabitlenmiş sadaka kutusunu çuvalın içerisine koyup ayrıldı.