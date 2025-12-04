Amasya'da trafik engelliler için durdu

Amasya'nın Suluova ilçesinde polis, sürücüleri trafik denetimi yerine engelliler için durdurdu. Polis yeleği giyen engelli vatandaşlar ile polisler birlikte yaptıkları trafik uygulamasında engelli araç alanları ve rampalarının bulunduğu yerlere park yapılmaması için bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025

Paylaş





ABONE OL

Amasya'nın Suluova ilçesinde polis, sürücüleri trafik denetimi yerine engelliler için durdurdu. Polis yeleği giyen engelli vatandaşlar ile polisler birlikte yaptıkları trafik uygulamasında engelli araç alanları ve rampalarının bulunduğu yerlere park yapılmaması için bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Bir süreliğine de olsa polis olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Saliha Küçük, "Gerçekten dikkat gerektiren zor bir meslekmiş. Bizlere zorluk yaşatılan engelli rampalarına park eden sürücülere karşı bilgilendirmede bulunduk. Empati yapmalarını istedik. Bizi yolda gördükleri zaman kornaya değil, frene bassınlar" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN