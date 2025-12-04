Ahşap evde korkunç yangın: Anne öldü kızı hastanede
Kütahya’da ahşap evde bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangında anne Zekeriya Sarı hayatını kaybetti, kızı Ayşe Sarı hastaneye kaldırıldı. Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI
Sultanbağı Mahallesi'nde Zekiye Sarı (85) ve kızı Ayşe Sarı'nın (49) ikamet ettiği iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ANNE HAYATINI KAYBETTİ KIZI HASTANEYE KALDIRILDI
Ayşe Sarı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında evde mahsur kalan anne Zekiye Sarı ise hayatını kaybettiği belirlendi.