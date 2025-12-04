Ahşap evde korkunç yangın: Anne öldü kızı hastanede

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 09:47

Kütahya 'da ahşap evde çıkan yangında mahsur kalan kadın hayatını kaybetti, kızı ise yaralandı.

Yangın (DHA)

BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI

Sultanbağı Mahallesi'nde Zekiye Sarı (85) ve kızı Ayşe Sarı'nın (49) ikamet ettiği iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.