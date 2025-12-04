5 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi!

İstanbul Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Hüsna Çekim'e, A.H. idaresindeki 16 AUP 140 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Hüsna, yaralandı. Yoğun bakıma alınan Hüsna Çekim, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İstanbul Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Hüsna Çekim'e, A.H. idaresindeki 16 AUP 140 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Hüsna, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüsna Çekim, önce Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne, ardından başka bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Hüsna Çekim, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kazaya karışan sürücü A.H. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

