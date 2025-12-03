Piyanist Yeşim Gökalp hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025

Muğla Bodrum'da tek başına yaşayan piyanist Yeşim Gökalp'ten haber alamayan bir öğrenci velisi durumu site görevlisine bildirdi. İhbar üzerine veliyle eve giren görevli, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası solist sanatçısı olan Gökalp'i hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye giden sağlık ekibi, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu haber alan ve Ankara'da yaşamını sürdürdüğü öğrenilen kardeşi Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Demet Gökalp, büyük üzüntü yaşadı. Muğla'da otopsi işlemlerini takip eden Gökalp, "Ablamı vasiyeti üzerine Ankara Karşıyaka'da annemizin yanında toprağa vereceğiz" ifadesini kullandı.

