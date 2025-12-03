Derin dondurucudan çıktı! Dolandırıcılar 85 bin avroyu böyle saklamış

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 10:43

Para (DHA)

KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITTILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir vatandaşın yaklaşık bir ay boyunca kendilerini polis olarak tanıtan ve adının bir suça karıştığını belirten kişiler tarafından aranarak dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis, dolandırıcıların yönlendirmeleri sonucu dairesini 4 milyon 200 bin liraya satan mağdurun, parayı dövize çevirip 85 bin avro olarak şüphelilere teslim ettiğini belirledi. Mağdurun parayı teslim ettiği bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin O.T. ve S.P. olduğunu tespit etti.