Denizli'de kavşakta inanılmaz görüntü: Tırı görenler gözlerine inanamadı
Denizli–Uşak kara yolunda seyir halindeyken dorsesi açık kalan tır, kavşaktaki büyük trafik levhasına çarparak devirdi. Kazanın ardından yol trafiğe kapanırken olayda yaralanan olmadı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde seyir halinde olan Halil Aydoğmuş yönetimindeki 20 AST 125 plakalı tırın açık kalan dorsesi, İğdir kavşağı mevkiinde büyük trafik yönlendirme levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle levha tamamen devrilirken, tır dorsesi çarpmanın şiddetiyle havaya kalktı.
KAZANIN ARDINDAN YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Kazanın ardından Denizli–Uşak kara yolu güvenlik amacıyla bir süre trafiğe kapatıldı. Yolun her iki yönünde kısa süreli yoğunluk oluştu. Olay yerine sevk edilen Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri devrilen levhayı ve yola saçılan parçaları kaldırarak yolu yeniden araç geçişine uygun hale getirdi.
OLAY YERİNDE KİMSENİN OLMAMASI OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ
Levhanın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden kontrollü şekilde açıldı. Kaza sırasında dorsenin altında kalan herhangi bir araç ya da vatandaş olmaması olası bir faciayı önledi.