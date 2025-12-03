Denizli’de kavşakta inanılmaz görüntü: Tırı görenler gözlerine inanamadı

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 12:49

Kaza nın ardından Denizli–Uşak kara yolu güvenlik amacıyla bir süre trafiğe kapatıldı. Yolun her iki yönünde kısa süreli yoğunluk oluştu. Olay yerine sevk edilen Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri devrilen levhayı ve yola saçılan parçaları kaldırarak yolu yeniden araç geçişine uygun hale getirdi.

Fotoğraf: AA

OLAY YERİNDE KİMSENİN OLMAMASI OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ

Levhanın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden kontrollü şekilde açıldı. Kaza sırasında dorsenin altında kalan herhangi bir araç ya da vatandaş olmaması olası bir faciayı önledi.