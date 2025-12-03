Beyoğlu tacizcilerine karar! Sanıklar hem ceza aldı hem tahliye edildi

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 14:59

Davayı karara bağlayacağını bildiren mahkeme başkanı, sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklar, tahliyelerine ve beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mağdur İremşan A'nın hazır bulunduğu duruşmaya, tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen İremşan A. sanıklardan şikayetçi olmadığını söyledi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar Ömer Konu ve Semir Tarhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Olay görüntüleri, Takvim arşiv

İDDİANAMEDE NE VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Eylül 2024'te gece kulübünden 04.00 sıralarında evine gitmek için çıkan İremşan A'nın iki kişi tarafından yolunun kesildiği, kadının omzuna dokunan bu kişilerden kurtulmak için yürümeye devam ettiği anlatılıyor.

Kadını köşede sıkıştırmaya çalışan Ömer Konu'nun etrafı kontrol ettiği, diğer sanık Semir Tarhan'ın da müştekiyi taciz ettiği aktarılan iddianamede, olayı gören çevredekilerin müdahalesiyle sanıkların uzaklaştırıldığı belirtiliyor.

İddianamede, sanıkların, alkolün etkisinde ve kendisini bilemeyecek şekilde evine gittiği sırada yolunu kestikleri kadının hem hürriyetini kısıtladıkları hem de cinsel saldırıda bulundukları kaydediliyor.

Savcılık, iddianamede, sanıkların "beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 10 yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istemişti.