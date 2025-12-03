Bağcılar TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: trafik yoğunluğu oluştu
İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, kamyonet ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada sebze yüklü kamyonet hurdaya dönerken, Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi.
ZİNCİRLEME KAZA
Kaza, Bağcılar, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler istikametinde hafriyat kamyonu, kamyonet ve servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana geldi.