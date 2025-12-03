Bağcılar TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Trafik yoğunluğu oluştu

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 08:05

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkisinde saat 06.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 NZ 8291 plakalı sebze yüklü kamyonetin şoförü İSTOÇ mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet savruldu ve içerisinde işçiler bulunan servise ardından da hafriyat kamyonuna çarptı. Kamyonet yolda ters dönerek yan yatarken sebzeler de yola saçıldı.

Kaza (DHA)

YOLA SAÇILAN SEBZELER GÖREVLİLER TARAFINDAN TEMİZLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kamyonet şoförü ambulans ile hastaneye götürülürken kazadan yara almadan kurtulan işçiler ise başka bir servis aracına bindirilerek kaza yerinden ayrıldı. Yola saçılan sebzeler görevliler tarafından temizlenirken yan yatan kamyonette sağlam kalan sebzeler de başka bir araca taşındı.