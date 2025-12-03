Aksaray’da alkollü sürücü polisi hiçe saydı: 119 promil ile makam aracına çarptı

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil polis ekipleri, Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı’nda şüphe üzerine Miraç Mustafa A.’nın kullandığı otomobili durdurmak istedi. Sürücü ihtara uymayıp aracıyla kaçmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Miraç Mustafa A., takip sırasında İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Zafer Öztürk’ün makam aracına çarparak durabildi. Miraç Mustafa A.’nın yapılan alkol testinde 119 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Miraç Mustafa A. hakkında 11 bin 430 lira para cezası uygulanırken, aracı da trafikten men edildi.

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025

