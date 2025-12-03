4 yaşındaki minik Muhammed'in mücadelesi devam ediyor

Kocaeli'de 4 yaşındaki Muhammed Talha Aktaş, ölümcül bir kas hastalığı olan DMD (Duchenne Musküler Distrofi) ile mücadele ediyor. Valilik onaylı resmi yardım kampanyası ile minik Muhammed'e umut olun.

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025

Kocaeli'de 4 yaşındaki Muhammed Talha Aktaş, ölümcül bir kas hastalığı olan DMD (Duchenne Musküler Distrofi) ile mücadele ediyor. Talha'nın şifası ise yurt dışındaki pahalı bir ilaçta. Aktaş Ailesi tedaviye ulaşabilmek için Valilik onaylı resmi bir yardım kampanyası başlattı. Bastırdıkları el ilanlarında "Bu yazıyı okuyan her kişi 300 TL bağışlarsa Talha ilacına kavuşacak" ifadeleriyle yardım çağrısında bulundu.

