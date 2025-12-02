Türkiye Aralık’a karla girdi: Ülke genelinde kar uyarısı yapıldı

Türkiye Aralık’ı karla karşıladı. Geç gelen kışın ardından hava sıcaklıklarında düşüş sürdü. Meteoroloji; Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgeleri ve iç kesimlerde yağış uyarısı yaptı. Bolu ve Bursa’nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Erzurum’da ise gece sıcaklığı eksi 6 derece olarak ölçüldü.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025

Paylaş





ABONE OL

Türkiye Aralık'ı karla karşıladı. Geç gelen kışın ardından hava sıcaklıklarında düşüş sürdü. Meteoroloji; Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgeleri ve iç kesimlerde yağış uyarısı yaptı. Bolu ve Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Erzurum'da ise gece sıcaklığı eksi 6 derece olarak ölçüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN