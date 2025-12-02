Niğde’de yumruk kavgası can aldı!

NIĞDE’DE M.Y. ile Ramazan Yalçın arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. M.Y.’nin yumruk attığı Yalçın, yere düşerek başını kaldırıma çarptı. Beyin kanaması geçiren Yalçın, hastanede tedavi altına alındı. Ramazan Yalçın 14 gün sona hayatını kaybetti. Şüpheli M.Y.’nin ise tutuklandığı bildirildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025

Paylaş





ABONE OL

NIĞDE'DE M.Y. ile Ramazan Yalçın arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. M.Y.'nin yumruk attığı Yalçın, yere düşerek başını kaldırıma çarptı. Beyin kanaması geçiren Yalçın, hastanede tedavi altına alındı. Ramazan Yalçın 14 gün sona hayatını kaybetti. Şüpheli M.Y.'nin ise tutuklandığı bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN