Kahramanmaraş’ta yıkılan Ebrar Sitesi yerine Anka Toplu Konutları inşa edildi!

Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi, depremde yıkıldı. Sözün bittiği yer olan o alanda yeni bir site inşa edildi. Adı ise Anka Toplu Konutları oldu...

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te yaşanan iki deprem 11 kenti etkiledi. Ebrar Sitesi de yerle bir oldu. Bin 480 vatandaş hayatını kaybetti. Acının merkez üssü olan sitenin yerine 678 konut ve 107 ticari bölümden oluşan toplam 785 bağımsız bölüm inşa edildi. Teslimler bu yılın ilk çeyreğinde başladı. İsmi "Anka Toplu Konutları" olarak değişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, şunları söyledi: Bakanımızın talimatıyla ve vatandaşlarımızın görüşleri alınarak, buraya yeniden inşa edilen konutlara Anka Toplu Konutları adı verildi. Bu isim, hem bölgenin yeniden doğuşunu hem de insanların birbirine tutunarak ayağa kalkışını simgeliyor." Site sakinlerinden Samet Kılıç da depremlerde annesi, babası ve kardeşini kaybettiğini söyledi. "Nasıl ki Anka kuşu küllerinden doğup kanat çırpıyorsa, Ebrar Sitesi de kısa sürede ayağa kalktı. Buradaki yeniden doğuş, bize umut veriyor.

