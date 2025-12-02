İzmir’de AYM’den emsal karar: Halil Palalı’ya kesilen ceza hukuka aykırı bulundu

İZMİR’DE yaşayan Halil Palalı, 2019’da kendi adına olan otomobilden indi. ATM’den para çekmek istedi. Ancak polisler tarafından alkolmetre testine girdi. Kendisine ehliyetini ibraz etmesi gerektiği söylendi. Alkol testi ısrarında bulunan polisler, testi kabul etmediğine yönelik rapor hazırlayıp, ehliyetini göstermediği için Palalı’ya ceza kesip, ehliyetine de 2 yıl süreyle el koydu. Palalı, çareyi Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmakta aradı. AYM, ilgili yargı süreçlerinin yanlış işletildiğini ortaya çıkardı. MOBESE, ATM kamerası görüntüleri ve tanık beyanları gibi delilleri göz önüne almadan, kesilen cezanın kesinleşmesine yönelik kararın hukuka uygun olmadığı sonucuna varıldı.

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025

