Hatay’da pelikan Suzi balıkçıların maskotu oldu

Hatay’da balıkçıların “Suzi” adını verip elleriyle beslediği pelikan, barınağın maskotu haline geldi.

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025

HATAY Payas'ın İstiklal Mahallesi'ndeki balıkçı barınağına 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından konan pelikana, balıkçı Tekin Uçar (50) yardım eli uzattı. Uçar, göç eden sürüden ayrıldığı tahmin edilen pelikana "Suzi" adını verip balık ikram etti. Teknesinde vakit geçirdiği Uçar'ın yoldaşı olan pelikanı diğer balıkçılar da beslemeye başladı. Akdeniz'e açılan balıkçıların dönüş yolunu gözleyen kuş, barınağın müdavimi haline geldi. Tekin Uçar, "Suzi"yi balıkçı barınağının maskotu olarak gördüklerini söyledi. Günde ortalama 1.5 kilo balık yiyor" dedi.

