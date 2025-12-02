Biga’da düğün kabusu: Gelin takıları alıp kaçtı! Baba Ramazan Gümüşsoy canına kıydı

Cezayir’den getirtilen gelin Hadil Ayad düğündeki takıları alarak kayıplara karıştı.

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025

Eşiyle birlikte Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir mobilya mağazasında çalışan Ramazan Gümüşsoy (50) psikolojik sorunları olan oğlu Muammer Gömüşsoy'u evlendirmek için uzun bir süredir kız arıyordu. İddiaya göre Gümüşsoy ailesi, Cezayir'de yaşayan gelin adayının Türkiye'ye gelebilmesi için, şahsa 500 bin lira para ödedi. Geçtiğimiz Eylül ayının ortalarında Biga'ya gelen Hadil Ayad (20) ile Muammer Gümüşsoy 27 Ekim tarihinde Biga'da yapılan düğünle dünya evine girdi.

ALTINLARI ALIP KAÇTI

Ancak iddiaya göre geçtiğimiz hafta Cezayirli gelin Hadil Ayad, düğünde takılan takı ve paraları da alarak kayıplara karıştı. Akşam eve geldiğinde eşini bulamayan Muammer Gümüşsoy yaşananları ailesiyle paylaştı. Dolandırıldığını fark eden baba Ramazan Gümüşsoy, düğün öncesi aldığı borçlar nedeniyle bunalıma girdi. Yaşananları gururuna yediremeyen Ramazan Gümüşsoy önceki gün evde kimsenin bulunmadığı sırada tavana kendini asarak yaşamına son verdi. Olayla ilgili Biga Cumhuriyet Basavcılığı soruşturma başlatırken, Gümüşsoy'un cenazesi memleketi Kütahya'ya gönderildi.





