8'inci kattan düşüp öldü, evdeki eşine ölüm haberini polis verdi
Antalya’da 70 yaşındaki Alzheimer hastası Suzan Demir, 8’inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olay sırasında evde olan eşi, acı haberi polis ve sağlık ekiplerinden öğrendi.
BALKONDAN DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ
Olay, gece yarısı Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi'nde meydana geldi. Alzheimer hastası Suzan Demir, 8'inci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip düştü.
Gürültüyü duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekibi, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri düşme noktasında detaylı çalışma yaptı.
EŞİ HABERİ EKİPLERDEN ALDI
Ekipler, durumu Suzan Demir'in eşine bildirdi. Haberi alan eş büyük şok yaşadı. Demir'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.